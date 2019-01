Auf einer Kreuzung in St. Andrä krachten zwei Autos im rechten Winkel gegeneinander. Beide Fahrzeuge wurden von der Straße geschleudert und prallten gegen Bäume. Beide Lenker erlitten leichte Verletzungen.

Die Rettung versorgte beide Verletzten © KLZ/Rehfeld

Zu einer rechtwinkeligen Kollision kam es am Donnerstag um 10.05 Uhr in Pirk in der Gemeinde St. Andrä. Auf der Kreuzung Pirker Straße und Pöllinger Straße krachte der von einer 78-jährigen Pensionistin gelenkte Wagen gegen das Fahrzeug eines 39-jährigen Angestellten. Beide stammen aus dem Lavanttal.