Schwer alkoholisiert baute in der Nacht auf Mittwoch ein Wolfsberger (48) einen Unfall. Der Mann prallte mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verletzte wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert © KLZ/Weichselbraun

Schwer betrunken, so die Angaben der Polizei, war am Mittwoch gegen 0.30 Uhr ein Wolfsberger (48) mit seinem Pkw auf der St. Thomaser Straße in Wolfsberg unterwegs. Aus unbekannter Ursache verlor der Mann die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden.