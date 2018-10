Walter Starzacher (51) rüstet mit seinem Unternehmen „AMES“ weltweit Kabinen von Flugzeugen aus. Jetzt will er seine Firma vom Millstätter See aus steuern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Walter Starzacher will sein weltweit agierendes Unternehmen vom Millstätter See aus steuern © KK/AMES

In Bad St. Leonhard aufgewachsen, hat Walter Starzacher in luftigen Höhen Karriere gemacht: Nach der Höheren Technischen Lehranstalt für Flugtechnik zunächst unter anderem als technischer Leiter bei der Lauda Air und bei renommierten Luftfahrtzulieferern. Schließlich landete er in der Steiermark, um zum neuen Höhenflug abzuheben.