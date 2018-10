Schwerer Verkehrsunfall in der Gemeinde Preitenegg im Lavanttal. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg verlor in einer Linkskurve die Herrschaft über seinen Pkw. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab. Der Lenker erlitt Verletzungen.

Der Verletzte wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert © Christian Penz

Am Dienstag gegen 16 Uhr war ein 17-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg auf der Hebalm-Landesstraße in Richtung Preitenegg unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr mehrere Leitpflöcke, eine Leitplanke und prallte dann gegen eine Hauseinfriedung. Das Fahrzeug kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein Alkotest verlief negativ.