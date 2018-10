Nach Verurteilung Bei Kärntner Obstbauern beginnt es langsam zu gären

Facebook

Der Lavanttaler hat während der Baumblüte Insektizide gespritzt. 800.000 Bienen verendeten © APA

In der Vorwoche wurde der Chef der Kärntner Obstbauern am Landesgericht zu zwölf Monaten Haft, davon vier unbedingt, verurteilt. Der Lavanttaler hatte während der Baumblüte Insektizide gespritzt und soll so den Tod von 800.000 Bienen verursacht haben. Johann Mößler, Präsident der Landwirtschaftskammer, forderte den 47-Jährigen nach dem – noch nicht rechtskräftigen – Urteilsspruch zum Rücktritt auf. Der Lavanttaler sei als Obmann des Landesverbandes untragbar geworden.

