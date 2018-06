Aquaplaning war Donnerstagabend Auslöser für einen schweren Verkehrsunfall auf der Südautobahn in Wolfsberg. Ein 21-jähriger Klagenfurter kam auf der Richtungsfahrbahn Italien ins Schleudern.

Der Verletzte wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert ©

Ein 21-jähriger Klagenfurter war am Donnerstag gegen 18.20 Uhr mit seinem Auto auf der Südautobahn in Wolfsberg in Richtung Italien unterwegs. Aufgrund von Aquaplaning kam er auf dem zweiten Fahrstreifen ins Schleudern, prallte rechts gegen die Leitschiene und schleuderte zurück auf die erste Fahrspur.