Chevalier, also Ritter, darf sich nun der Grazer Gerald Hafner (40) wegen seiner besonderen Verdienste um die französische Sprache und Kultur nennen © KLZ/Hassler

Diese Leidenschaft war ihm weder in die Wiege gelegt, noch vorhersehbar: Aber seit der Oberstufe am Stiftsgymnasium der Benediktiner in St. Paul im Lavanttal lässt Gerald Hafner Französisch nicht mehr los. Ob als Lehrer, Historiker, Koordinator im Bildungswesen, Festivalveranstalter oder Privatier: Dem 40-Jährigen gefallen Sprache, Land und Leute außergewöhnlich.

