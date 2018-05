Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Navi leitete Wiener auf eine Forststraße © KLZ/Eder

Am Donnerstag gegen 20.30 Uhr war ein 43-jähriger Wiener mit seinem Auto in Richtung Koralpenschutzhaus unterwegs. Er verließ sich dabei auf sein Navigationsgerät. Was sich allerdings als Fehler erweisen sollte. Das Navi leitete den Mann auf den Steinberg in der Gemeinde St. Georgen. Dann landete er auf Forststraßen. Die entpuppten sich als Labyrinth ohne Ausgang.