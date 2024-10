Sie waren schon „Kärntner Chor des Jahres“ und haben den zweiten Platz beim internationalen Wettbewerb „vokal.total“ in Graz geholt: „Die Neffen von Tante Eleonor“. Die preisgekrönte A-Capella-Band bestand ursprünglich rein aus Lavanttalern, in der jetzigen Formation seit 2016 ist auch ein Steirer mit dabei. Ohne Instrumente, nur mit ihrer Stimme und Mikrofon stehen sie auf der Bühne und singen, grooven und beatboxen: Tommy Schmid, Andi Hobel, Christoph Murke und Marko Zeiler. Sie alle verbindet eines: die Liebe zur Musik.

Mit Charme und Witz touren die „Neffen“ seit vielen Jahren quer durch Österreich und Deutschland – ab 24. Oktober übrigens mit ihrem neuen Programm „L.O.V.E.“ Im Konzerthaus in Klagenfurt feiert das Programm ab 19.30 Uhr Premiere, Karten zwischen 23 und 47,50 Euro gibt‘s bei Ö-Ticket. „Im neuen Programm haben wir uns mit Stimme, Haut und Haaren der Liebe verschrieben“, versprechen „Die Neffen von Tante Eleonor“, die aktuell mit drei Programmen auftreten.

Auftritte vor hunderten Besuchern sind keine Seltenheit © KK/Neffen

Den nächsten Auftritt im Lavanttal hat die Truppe, die ihr Publikum mit eigenen Songs, Cover-Hits, Klassikern sowie der nötigen Portion Comedy erheitert, am 1. Dezember in der Basilika Maria Loreto in St. Andrä. Dort werden sie ab 15 Uhr ihr Weihnachtsprogramm „Weihnachten g‘spiarn“ zum Besten geben. Mit dem neuen Programm „L.O.V.E.“ sind die Neffen dann am 4. April 2025 im Haus der Musik zu hören. Nähere Infos zur vierköpfigen Band gibt‘s im Internet unter www.dieneffen.at.