Im September 2022 wurde die 800 Quadratmeter große Boulderhalle „Fläsh“ in der Auenfischerstraße 53a in Wolfsberg von Martin Gächter und Harald Herzog eröffnet. Kürzlich kam es in der Führungsriege zu einem Wechsel: Der 23-jährige Wolfsberger Lukas Zarfl übernimmt nun die Funktion als Teilinhaber und folgt so auf Harald Herzog. „Ich bin in der Kletterszene unterwegs und da habe ich dann erfahren, dass Martin einen Nachfolger für Harald sucht. Für mich gehört in Wolfsberg diesbezüglich mehr getan und daher habe ich die Aufgabe mit Freude angenommen. Spaß macht es mir sowieso“, sagt der Elektriker und Schlosser, der bei der Firma „Hermes Pharma“ arbeitet und auch selbst aktiv klettert, über seinen Entschluss.