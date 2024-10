Zuckerwatte, Fahrgeschäfte und Remmidemmi: Vom 11. bis 14. Oktober geht der 433. Kolomonimarkt wieder am Marktgelände in Kleinedling über die Bühne. Der Familientag mit ermäßigten Preisen findet heuer auf Wunsch der Aussteller am Montag statt. Ganztägig kostet an den Fahrgeräten – egal, ob Breakdance oder Tagada – jede Fahrt nur zwei Euro. Auch einige Gastronomen wollen mit Aktionen mitmachen. „Wir bedanken uns bei den Ausstellern für das Entgegenkommen,“ freut sich Marktreferentin und Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ) über die Aktion. In den vergangenen Jahren hat der Familientag am Freitag stattgefunden. Warum dies wieder geändert wurde? „Weil es der ausdrückliche Wunsch der Besitzer der Fahrgeschäfte war und damit der Montag wieder stärker belebt werden soll“, so Theuermann.

Insgesamt werden am Markt heuer rund 100 Aussteller und 22 Fahrgeschäfte für Unterhaltung sorgen“, berichtet Markt-Organisatorin Andrea Primus. Mit dabei auch wieder die beliebten Fahrgeschäfte wie Tagada, Break Dance, Autodrom und Schmetterling. Heuer neu im Vergnügungspark sind die Geräte MOVE IT, Circus Jumbo und ein Virtual Reality Trailer.

70.000 Besucher werden bei Schönwetter erwartet. Heuer steht der Traditionsmarkt erstmals auch unter einem Motto, nämlich: „Kolomonimarkt mit Herz“. Am 12. Oktober können sich Interessierte von 13 bis 18 Uhr im Zelt der Lebenshilfe typisieren lassen. Auch ein eigenes „Lebensg‘fühl“-Zelt der Lebenshilfe gibt es mitten im Marktgeschehen. Die beiden Gastro-Profis Wolfgang Glanznig und Bernhard Jandl sind dort tätig und jeder Besucher leistet dort mit der Konsumation ebenfalls einen Beitrag für einen guten Zweck. Eine weitere Attraktion wird während der vier Markttage der Schwerpunkt „Kunsthandwerk und altes Brauchtum“ in der Eventhalle bilden. Mitorganisatorin Sieglinde Talker von der Gemischten Trachtengruppe Wolfsberg hat rund 20 Aussteller gewonnen, die unter anderem das Handwerk der Zinngießerei oder das Spinnen am Spinnrad zeigen werden.