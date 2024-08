An heißen Sommertagen hilft oft nur der Sprung ins kühle Nass. Daher ist es umso wichtiger, dass die heimischen Seen sauber und sicher sind. Doch wie steht es eigentlich um die Wasserqualität dieser Seen? Um diese zu dokumentieren, wird jedes Jahr ein Seenbericht vom Institut für Seenforschung des Landes Kärnten veröffentlicht. 40 Kärntner Seen werden regelmäßig untersucht. Getestet wird immer im Vorjahr, die ausgewerteten Proben werden zum Beginn der nächsten Badesaison präsentiert. In Summe wurden den Kärntner Seen im Vorjahr für den neuesten Bericht 1485 Wasserproben entnommen. So viel vorweg: In allen Badeseen in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt kann man bedenkenlos baden gehen.

Obwohl die Wasserqualität der Kärntner Seen zum Großteil ausgezeichnet ist, sind sie verschiedensten Belastungen ausgesetzt. Das Wetter spielt bei den Einstufungen der Seen eine große Rolle. 2023 war ein sehr niederschlagreiches Jahr. Besonders bei Starkregen-Ereignissen werden bei Seen mit landwirtschaftlichem Einzugsgebiet durch Abschwemmungen aus dem Umland Nährstoffe in die Seen eingeschwemmt. 2023 war aber auch das bisher wärmste Jahr in der Messgeschichte. Hohe Wassertemperaturen wiederum erhöhen die „Stoffumsatzrate“ – was bedeutet, dass Nährstoffe rascher wieder zur Verfügung stehen.

Bei der Bewertung der Wasserqualität wird in sechs sogenannte Trophieklassen eingeteilt. Generell gilt: Je weniger Nährstoffe ein See beinhaltet, desto besser ist die Wasserqualität. Auch das Füttern von Wassertieren im Badebereich stellt einen gewissen Nährstoffeintrag dar und ist zudem aus hygienischer Sicht zu unterlassen. Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) appelliert an die Bevölkerung: „Jeder kann dabei helfen, die Top-Wasserqualität für nachkommende Generationen zu erhalten. Es geht darum, Stoffeinträge zu vermeiden – und damit auch Algenblüten.“ Besser, also nährstoffärmer, als 2022 war in Unterkärnten die Wasserqualität vom Pirkdorfer See und Sonnegger See.

Gösselsdorfer See © Tourismusverband Eberndorf

Klopeiner See © Markus Traussnig

Linsendorfer See © KK/Daniel Zupanc

Naturbadesee Lavamünd © Privat

Pirkdorfer See © KK

Sonnegger See © Markus Traussnig

St. Andräer See © Bettina Friedl