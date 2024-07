Die Abstimmung zum beliebtesten Wirt neigt sich dem Ende zu, nur noch bis zum 24. Juli kann für die Favoritin oder den Favoriten abgestimmt werden. 13 Wirte aus dem Lavanttal kämpfen um den Sieg, aktuell führt nach wie vor das Hotel-Restaurant Torwirt aus Wolfsberg, das sogar kärntenweit auf dem ersten Platz liegt. Peter Mosgan hat das 470 Jahre alte Restaurant vor elf Jahren übernommen. Neben Kärntner Küche wird hier vor allem die Pizza aus dem Holzofen gerne bestellt. Alle Speisen können auch im Gastgarten genossen werden.

Platz zwei im Lavanttal nimmt aktuell der Gasthof Hirschenwirt aus Reichenfels ein. Geführt wird der über 200 Jahre alte Familienbetrieb mittlerweile in siebter Generation von Christina und Markus Baumgartner. Serviert wird gutbürgerliche Küche, aber auch Spezialtage wie Wild und Gansl finden im Herbst statt. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Den beiden Bestplatzierten folgen der Gasthof Geiger, das Gasthaus Jöbstl und der Gasthof Hüttenwirt.

Platzierung im Bezirk Völkermarkt

Auch im Bezirk Völkermarkt kämpfen 13 Wirte um den Sieg, aktuell gab es einen Wechsel an der Spitze. Das Landgasthaus Hafner aus Neuhaus hat den Greuther Tamischwirt vom ersten Platz gestoßen. Peter Rupitz, der das Gasthaus in vierter Generation leitet, verarbeitet viele Naturprodukte aus der eigenen Bio-Landwirtschaft und bietet österreichische Küche an. Am Wochenende wird ein Tafelspitz serviert, im Herbst findet auch das Had‘nfest mit einer glutenfreien Had‘ntorte statt.

Der Tamischwirt aus Greuth, den Anna-Carina Supantschitsch in vierter Generation von ihrem Großvater übernommen hat, liegt auf dem zweiten Platz. Aus regionalen Produkten entstehen hier Fischteller, Steak, Roastbeef oder ein Grillteller. Zum Gasthaus gehört neben einer Übernachtungsmöglichkeit eine eigene Tankstelle. Doch die Konkurrenz schläft auch hier nicht: Den beiden Bestplatzierten folgen der Gasthof Zenkl, die Bauerndiele und der Gasthof Kropf.

Entschieden ist jedenfalls noch nichts, die Karten können nach wie vor neu gemischt werden – zumindest noch bis zum 24. Juli.