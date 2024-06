Klieninger Florianijünger sorgten für beste Unterhaltung

Beim zweitägigen Zeltfest der Feuerwehr Kliening mit niemand Geringeren als den „Draufgängern“ und mit den “Elchos“ als Vorband sorgte man schon am ersten Tag am Sportplatz in Bad St. Leonhard für großartige Stimmung.