Mit bereits erfolgten Änderungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) sagte die Bundesregierung notorischen Schnellfahrern den Kampf an. Nun tritt mit 1. März eine weitere Novelle des sogenannten „Raserpaketes“ in Kraft, die die Polizei in Extremfällen dazu ermächtigt, die Autos von Rasern zu beschlagnahmen. „Bei eklatanten Geschwindigkeitsübertretungen sieht das Gesetz die vorläufige Beschlagnahme des Fahrzeuges vor“, berichtet der Wolfsberger Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Johann Schranzer. Vorläufig sichergestellt werden kann ein Auto bei einer Übertretung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit um mehr als 60 km/h im Ortsgebiet oder um mehr als 70 km/h außerhalb des Ortsgebietes. Wer mit 170 km/h auf der Packer Straße geblitzt wird, läuft Gefahr, sein Fahrzeug zu verlieren. „Ab der vorläufigen Beschlagnahme hat die Behörde 14 Tage lang Zeit, um einen Bescheid auszustellen. Zuvor muss sie sich aber vergewissern, ob das Fahrzeug auch demjenigen gehört, der gefahren ist“, sagt Wolfsbergs Bezirkshauptmann Georg Fejan.