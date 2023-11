Ob Säen, Striegeln, Hacken oder Düngen: Mit innovativen Landmaschinen hat sich die Agro-Technik GmbH von Familie Hatzenbichler einen Namen gemacht. Die Exportquote der produzierten landwirtschaftlichen Maschinen liegt bei 80 Prozent. Der Betrieb wurde 1958 gegründet und setzte neue Maßstäbe in der mechanischen Unkrautbekämpfung. Nachdem das Firmenareal in Fischering bei St. Andrä längst aus allen Nähten platzt, bemüht sich Geschäftsführer Thomas Hatzenbichler seit Jahren um die nötigen Genehmigungen, um seinen Betrieb mit den aktuell rund 50 Mitarbeitern erweitern zu können. Konkret geht es um eine angrenzende Fläche im Ausmaß von rund fünf Hektar, die sich im Besitz von Familie Hatzenbichler befindet. Geschäftsführer Thomas Hatzenbichler will aufgrund des laufenden Verfahrens keine Stellungnahme abgeben.