Lob in der Heimat zählt doppelt. Der vom Kärntner Wolfram Winkler in Bayern produzierte Kinokrimi "The Dark Girl" mit Katharina Scheuba, Tamara Roming und Philippe Brenninkmeyer in den Hauptrollen holte sich jetzt in München den begehrten Camgaroo Award. In der Jury saßen Film-Kapazunder wie "Top Gun" und "Beverly Hills Cop"-Produzent Harold Faltermeyer, Schauspiel-Legende Marianne Sägebrecht sowie die Filmproduzenten Friedrich Oetker und Max Wiedemann. "Wir haben für den Film schon 25 kleine Awards von Bollywood über Dubai bis Hollywood gewonnen. Aber einen Preis in der Heimat zu gewinnen ist immer etwas Besonderes", freuten sich der aus Bayern stammende Regisseur Enrico Saller und sein Münchner "Director of Photographie" Chris Hirschhäuser über die Auszeichnung.