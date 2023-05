Als „großes Fest von Kärntnern für Kärnten“ beschrieb es Hausherr Hans Peter Haselsteiner, der den „Gironcoli-Kristall“ im Strabag-Haus in Wien wieder zur „Großen Bühne für Kärnten in Wien“ machte. Eine seiner Lieblingsveranstaltungen nannte Landeshauptmann Peter Kaiser den kulturellen und kulinarischen Abend des Landes Kärnten in der Bundeshauptstadt. Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport und Politik trafen sich am Donau-Ufer und feierten ein Fest.