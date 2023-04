Snowboard-Queen Anna Gasser muss sich im Augenblick mit einer gespaltenen Unterlippe herumschlagen, die sich die Millstätterin vergangene Woche bei einem Filmdreh am Sonnenkopf zugezogen hat. "Ich habe mir beim Landen das Knie direkt auf den Mund geschlagen. Der Dreh an sich war leider nicht gerade erfolgreich, da es beim ersten Sprung passiert ist. Doch so etwas gehört in unserem Freestylesport dazu. Zum Glück sind die Zähne heil geblieben, nur einer kleiner Teil ist abgebrochen, den man nicht sieht. Die Nähte sollen heute wieder gezogen werden", erzählt die Kärntnerin.