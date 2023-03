Und da waren es nur noch sieben! Diese Zahl bringt allen verbleibenden "Dancing Stars"-Paaren am Freitag, dem 31. März 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 1 Glück, da in dieser Woche niemand von ihnen den beliebten ORF-Tanzevent verlassen muss. Gastjurorin ist diesmal Amira Pocher, die beim deutschen "Dancing Stars"-Pendant "Let’s Dance" selbst bis ins Halbfinale getanzt ist und die die Fix-Jury (Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker) verstärkt.

Amira Pocher wurde die Affinität zum Tanz als Tochter einer Tanzlehrerin von klein auf mitgegeben. Als Moderatorin ist die Kärntnerin mit dem Scheinwerferlicht in Fernsehstudios bestens vertraut. Auch TV-Tanzluft hat sie selbst schon geschnuppert – als Teilnehmerin des deutschen "Dancing Stars"-Pendants "Let’s Dance", bei dem sie es im Vorjahr bis ins Halbfinale geschafft hat. Amira Pocher: "Über die Anfrage des ORF, als Gastjurorin bei 'Dancing Stars' mitzuwirken, habe ich mich sehr gefreut. Ich weiß, wie man sich als Kandidatin bei so einem Format fühlt. Das Ganze jetzt von einer anderen Seite zu erleben, ist echt aufregend. Ich freue mich auf die Kandidatinnen und Kandidaten, die Jury und natürlich auf meine Heimat Österreich."