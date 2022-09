Auf Mallorca findet im Mai nächsten Jahres das Schlagerfestival "Schlagersterne" statt. Performt wird in der Stierkampfarena in Palma. 14 Schlagerstars sind dabei, unter ihnen auch zwei Kärntner.

Wo sonst unter der lauten Kritik von Tierschützern der Sand durch die Hufe von Stieren aufgewirbelt wird, erklingen nächstes Jahr im Mai lieblichere Töne. Die Stierkampfarena "Coliseo Balear" in Palma wird zum Austragungsort eines Schlagerfestivals. Unter den insgesamt 14 Schlagerstars befinden sich auch zwei Kärntner: Melissa Naschenweng und Nik P. sollen den rund 8500 Besuchern ordentlich einheizen.

Vorab durfte die Lesachtalerin Naschenweng schon einen Blick in die Arena werfen. Sie fand aber auch Zeit zum Entspannen, wie ihre Fans auf Facebook und Instagram sehen konnten.

Stattfinden wird das Festival, das "Schlagersterne" heißt, am 10. und 11. Mai 2023. Moderiert wird die Show von Andrea Kiewel (bekannt aus dem ZDF-Fernsehgarten). An jedem Abend treten immer sieben Künstler auf. Gegenüber der "Mallorca Zeitung" beschrieb Kiewel die Show so: "Es ist so, als ob der Fernsehgarten ein Best-of machen würde!"

Mit Musik, wie man sie vom Ballermann kennt, will Festival allerdings nichts zu tun haben. Von diesen Party-Schlagern möchte man sich distanzieren, betonen die Veranstalter bei der Festivalpräsentation.

2013 ging in der Stierkampfarena auch eine "Wetten, dass ..."-Show über die Bühne.

2013 fand "Wetten, dass ...?" in der Arena statt © dpa/Julian Stratenschulte

Pauschalreise

Für Fans und Besucher des Schlagerfestivals gibt es anlässlich dazu ein besonderes Angebot, nämlich eine Pauschalreise, die vom 6. bis zum 15. Mai 2023 geht. Ab 799 Euro ist diese in drei verschiedenen Preisklassen buchbar. Untergebracht werden die Gäste in Drei- bis Fünf-Sterne-Hotels an der Playa de Palma, sowie in Illetas, Santa Ponsa, Paguera oder Magaluf. In dem Preis enthalten sind die zwei Schlager-Abende, das Hotel, der Flug und der Bustransfer zum Event und zurück plus Reiseleitung.