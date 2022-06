Der gebürtige Villacher Markus Raunig wird per 1. September Vorstandssprecher der börsennotierten Ottakringer Getränke AG. Gemeinsam mit Doris Krejcarek wird er die Gruppe leiten. Raunig war davor über 20 Jahre beim Konsumgüterkonzern Henkel tätig, unter anderem als Regional Brand Manager CEE. In dieser Position war er für insgesamt 32 Länder verantwortlich. Zudem war er Marketing Director in der Türkei sowie General Manager in den baltischen Staaten, Polen und Spanien. "Markus Raunig hat die besten Voraussetzungen, mit uns zukunftsfähige, nachhaltige Strategien zu entwickeln und perfekt und erfolgreich umzusetzen", so Ottakringer-Aufsichtsratsvorsitzende Christiane Wenckheim. Raunig freut sich, dass er nach vielen Jahren im Ausland eine neue Herausforderung in Österreich annimmt. "Nach mehr als 20 Jahren in einem internationalen Konzern freue ich mich sehr, in ein traditionelles und innovatives Familienunternehmen einzutreten, das zudem der einzige österreichische börsennotierte Getränkehersteller und Getränkefachhändler ist. Die Ottakringer Familiengruppe war und ist für mich in der Beobachtung und auch als Konsument ein spannendes Unternehmen, umso mehr freue ich mich, ab September meine vielseitigen Erfahrungen zur weiteren positiven Entwicklung mit einzubringen."