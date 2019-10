Im Rahmen des Krimifestes am Wörthersee zogen die Autoren Robert Preis und Lenz Koppelstätter die Zuhörer in ihren Bann.

Krimifest © Weichselbraun Helmuth

Die Eventplattform der Kleinen Zeitung Klagenfurt war schon Schauplatz unterschiedlichster Veranstaltungen, ein „Tatort“ war sie zuvor noch nie. Diese Premiere ging Dienstagabend über die Bühne, im Rahmen des zehntägigen Krimifestes in Klagenfurt und am Wörthersee. Da zogen Lenz Koppelstätter und Robert Preis die zahlreichen Zuhörer in ihren Bann.