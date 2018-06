Sommerhaus der Stars Reality-Show: Micaela Schäfer zieht in Promi-WG

Erotikmodel Micaela Schäfer und ihr Kärntner Freund Felix Steiner ziehen in "Das Sommerhaus der Stars" ein. Die Reality-Show von RTL startet am 9. Juli.

Micaela Schäfer bei der Miss Kärnten Wahl 2017 © KLZ/Weichselbraun

"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" startet auf RTL am 9. Juli mit sechs neuen Folgen in die dritte Staffel. In jeder Show kämpfen die Promipaare darum, dem Hauptgewinn von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen.

Am Donnerstag gab RTL die ersten zwei von insgesamt acht Promi-Paaren bekannt: Erotikmodel Micaela Schäfer (34) und ihr Kärntner Freund Felix Steiner (34). Die beiden sind seit Dezember 2015 liiert.

Auch Kultauswanderer Jens Büchner (48) zieht mit seiner Ehefrau Daniela (40) in die Promi-WG in Portugal ein.