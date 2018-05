Kleine Zeitung +

Neues Album Andreas Gabalier rockt die Antenne Kärnten

Andreas Gabalier tourt derzeit durch Österreich, um sein neues Album "Vergiss mein nicht" zu bewerben. Am Mittwoch machte er dafür in Kärnten Station - ein Hupfer in den Wörthersee blieb ihm bislang verwehrt.