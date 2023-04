Die Kärntner Landtagswahl vom 5. März ist längst geschlagen, die Landesregierung steht, Peter Kaiser (SPÖ) ist wieder Landeshauptmann, am Dienstag wird Peter Kaiser (SPÖ) von Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Grüne) zum dritten Mal als Landeshauptmann angelobt. Und am Mittwoch trifft sich die SPÖ-ÖVP-Koalition zur konstituierenden Regierungssitzung. So weit scheint alles auf Schiene.