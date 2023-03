Nach dem angekündigten Wechsel von FPÖ-Chef Erwin Angerer vom Nationalrat in den Kärntner Landtag wird mit Max Linder der nächste auf der Liste nachrücken. „Wenn ich den Wahlschein bekomme, werde ich das Mandat annehmen“, bestätigt der Afritzer Bürgermeister. Nachdem im Kärntner Landtag von einer Angelobung am 13. April auszugehen ist, wird Angerer sein Nationalratsmandat am Tag zuvor zurücklegen.

Damit muss Linders Platz im Landtag nachbesetzt werden. Der Wernberger Gemeindevorstand Markus di Bernardo (32) ist dafür vorgesehen. „Durch meinen Wechsel haben wir die Chance, einen Jüngeren in den Landtag zu bekommen“, sagt Linder.