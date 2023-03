Nach einer intensiven Verhandlungswoche zwischen SPÖ und ÖVP mit je zwei Treffen diverser Untergruppen täglich präsentierten die beiden Parteichefs am Montag gemeinsam einen Zwischenstand im Ringen um eine Neuauflage der Koalition.

Peter Kaiser und Martin Gruber im Interview:

Wie aus den Verhandlungsrunden zu hören ist, sind thematisch keine großen Stolpersteine zu erwarten. Acht von neun Gesprächsrunden hätten bereits weitgehende Einigungen erzielt, ab heute werde an der Ausformulierung des Regierungsprogramms gearbeitet. "Wir werden uns in der dritten gemeinsamen Legislaturperiode den Zukunftsfragen widmen", erklärte Landeshauptman und SPÖ-Vorsitzender Peter Kaiser.

In der Streitfrage des Flughafens Klagenfurt sei man sich laut Kaiser "nahe", die Personal-Frage werde laut ÖVP-Chef Martin Gruber erst "am Ende" besprochen.

Bereits am Freitag könnten die Parteigremien über die Koalitionserklärung entscheiden. "Sollte es noch Abstimmungsbedarf geben, würden wir am Montag in die Gremien gehen - nach weiteren Verhandlungen", erklärt Kaiser im Rahmen einer Pressekonferenz. Eine Fixierung des neuen Koalitionspaktes sei nur noch eine Frage der Zeit. Die Angelobung ist in der Woche nach Ostern für den 13. April geplant.

Die Pressekonferenz zum Nachschauen: