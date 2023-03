So, wie die Kärntnerinnen und Kärntner am 5. März bei der Landtgswahl gewählt haben, hat das jetzt unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf die Partei- und Klubkassen der jeweiligen Parteien. Wobei es Geld vom Land ausschließlich für jene Parteien gibt, die den Einzug in den Landtag geschafft haben: Also für SPÖ, FPÖ, ÖVP und Team Kärnten. Grüne und Neos, Vision Österreich und die anderen gehen völlig leer aus.