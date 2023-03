Nach dem schlechten Abschneiden der Neos mit Spitzenkandidat Janos Juvan, also dem deutlich verpassten Einzug in den Kärntner Landtag, gibt es jetzt in der Landespartei eine Gruppe, die den Rücktritt von Juvan als Landessprecher (= Landesparteichef) bzw. des gesamten Landesteams (Parteivorstand) fordert.