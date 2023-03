Erste Verhandlungsrunde für eine Neuauflage der SPÖ-ÖVP-Koalition in Kärnten elf Tage nach der Landtagswahl: Seit heute 11 Uhr sitzen die Verhandlungsteams von SPÖ und ÖVP im großen Sitzungssaal des SPÖ-Landtagsklub zusammen; mit den Parteichefs Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP) an der Spitze. Die Akteure in den Verhandlungsteams kennen sich großteils bestens. Auch von Kaiser und Gruber weiß man: Die beiden können miteinander. 2013 wurde eine Dreierkoalition aus SPÖ, ÖVP und Grünen geschmiedet. 2018 dann die erste Koalitionsregierung aus SPÖ und ÖVP. Wobei 2018 der damalige ÖVP-Chef Christian Benger noch die Verhandlungen führte, ehe ihm Martin Gruber nachfolgte.

Elf Personen sitzen im SPÖ-Verhandlungsteam, die ÖVP wollte von ursprünglich sieben auch auf elf aufstocken.

Kärnten Koalition 2.0 soll die neue Koalition heißen, wie Kaiser und Gruber am Dienstag dieser Woche bekannt gaben und Koalitionsverhandlungen ankündigten. Es gebe die Bereitschaft, "miteinander dieses Land zu führen". Nach zehn Jahren gebe es viel Übereinstimmung, viele Gemeinsamkeiten und damit eine "tragfähige Basis für Koalitionsverhandlungen", so Kaiser. Man habe auch gelernt, in Konfliktsituationen miteinander umzugehen. In schwierigen Zeiten wie jetzt tue dem Land Kontinuität, gemeinsame Grundorientierung sowie personelle Konstanz gut, sagte er.

In Nachwahlbefragungen nach der Landtagswahl habe sich laut Sora gezeigt, dass 74 Prozent der Befragten die SPÖ und 50 Prozent die ÖVP in der nächsten Kärntner Landesregierung haben wollen, berichtete Kaiser. Bei wichtigen Themen solle nun "auf Tempo gesetzt werden". Etwa bei Verwaltungsabläufen, bei Genehmigungen, wenn es um Betriebsansiedlungen geht. Die Miteinbindung der Bevölkerung dürfe aber nicht gefährdet werden.

"Mehr Tempo"

Martin Gruber verwies gleich wie Kaiser auf die zehn gemeinsamen SPÖ-ÖVP-Jahre, man könne also "rasch in die Tiefe arbeiten und bei begonnenen Vorhaben anknüpfen". Man müsse aber auch "Tempo reinbringen". Beim Ausbau der Infrastruktur, Breitbandausbau, bei erneuerbarer Energie, in Maßnahmen gegen die Arbeitskräftemangel, beim Schutz Kärntens vor dem Ausverkauf.

Beim großen, strittigen Thema Flughafen verwiesen Kaiser und Gruber auf den gemeinsamen Nenner, wonach diese wichtige Infrastruktur erhalten werden müsse. Gruber ist – konträr zu Peter Kaiser – vehementer Verfechter fürs Ziehen der Call-Option (also Rückkauf der Flughafenanteile durchs Land). Was vor der Wahl galt, das gilt auch jetzt, betonte er am Dienstag. Ob die Call-Option im Koalitionsvertrag stehen müsse? Anders als in der Vorwoche, als er mit der Aussage überraschte, dass das nicht Koalitionsbedingung wäre, meinte Gruber am Dienstag nur, "dass wir einen gemeinsamen Weg zeichnen werden".

"Ein Geschenk"

Die ÖVP werde nun selbstbewusster gegenüber dem Wahlverlierer SPÖ auftreten, davon gehen Beobachter aus. Die ÖVP-Forderung nach einem dritten Regierungssitz oder einem Landeshauptmannstellvertreter-Sessel für Gruber sei in den bisherigen Gesprächen noch nicht gestellt worden, heißt es aus den roten Reihen. Auch in der ÖVP wird betont: "Zuerst geht es um Inhaltliches und erst zum Schluss um Personelles." Wobei aus SPÖ-Kreisen sehr wohl zu hören ist, dass der zweite Regierungssitz bereits 2018 ein Geschenk an die ÖVP gewesen sei.

Zeitplan

Am 5. oder spätestens am 13. April soll die konstituierende Sitzung des Landtags stattfinden. Dann sollen auch die Regierungsmitglieder gewählt werden.

Zum dritten Mal

SPÖ und ÖVP waren ab 2013 mit den Grünen in einer Dreierkoalition. Da saßen auch FPÖ und Team Kärnten noch in der Proporzregierung mit am Tisch. Seit 2018 gibt es die erste Koalitionsregierung in Kärnten, SPÖ und ÖVP fanden sich. Die SPÖ stellt fünf, die ÖVP zwei Regierungsmitglieder. Wie die Kleine Zeitung erfahren hat, gab es Vorarbeiten für eine Neuauflage der Koalition schon vor dem Wahltag am 5. März. Aus dem ging die ÖVP entgegen allen Absturzprognosen leicht gestärkt (plus 1,6 Prozent) hervor und liegt jetzt als drittstärkste Partei (nach der FPÖ) bei 17 Prozent.

Veränderte Vorzeichen

Trotz des hohen Wahlminus' von neun Prozentpunkten bei der Landtagswahl vom 5. März: Als stimmenstärkste Partei (gesamt 38,9 Prozent) hat die SPÖ das Zepter in der Hand. In der Vorwoche gab es Sondierungsgespräche der SPÖ mit FPÖ, ÖVP und Team Kärnten. Am Wochenende hat sich ein enger SPÖ-Kreis, das SPÖ-Sondierungsteam und alle Bezirksparteivorsitzenden beraten, mit wem es Koalitionsverhandlungen geben soll. Dienstagvormittag hat Kaiser Vier-Augen-Gespräche mit allen Chefs der im Landtag vertretenen Parteien geführt und sie informiert.

Spannende Themen

In welchen Themen es zwischen SPÖ und ÖVP am meisten hakt? "Nirgends massiv", sagte ein SPÖ-Verhandler zur Kleinen Zeitung, "das wird sich dann wohl erst in den Details zeigen".

Spannend wird auch die Frage, ob es in der Regierungskoalition das Einstimmigkeitsprinzip gibt. Die SPÖ hat dieses nach dem Ausscheiden des Verhandlungspartners ÖVP-Chef Christian Benger 2018 gekippt und zur Koalitionsbedingung gemacht. Spannend werden auch Raumordnungsfragen wie eine Widmungsabgabe.

Variante Dreierkoalition

Eine theoretische Variante bleibt trotz allem weiterhin eine Dreierkoalition gegen die SPÖ: Wenn sich FPÖ, ÖVP und Team Kärnten zusammen tun. Die drei hätten im Landtag mit 21 Mandaten eine Mehrheit gegenüber der SPÖ mit 15 Sitzen.