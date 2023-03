"Das Team Kärnten steht für mögliche Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ nicht zur Verfügung", betont Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer, nachdem das Sondierungsgespräch mit den Sozialdemokraten vom Freitag innerhalb des Team Kärnten am Wochenende diskutiert und darüber beraten wurde.

Zu den konkreten Gründen führt Köfer aus, dass die SPÖ nicht gewillt sei, sich bei für das Team Kärnten wichtigen Punkten zu bewegen: "Weder eine gravierende Senkung der Parteienförderung noch eine Verkleinerung der Landesregierung und schon gar nicht das Einfrieren der Politikerbezüge auf Zeit ist mit der SPÖ möglich. Ebenso ist keine Einsicht gegeben, dass man nicht sämtliche Spitzenpositionen im Land ausschließlich mit SPÖ-nahen Kandidaten besetzen kann."

Köfer hält fest, dass es dem Team Kärnten ausschließlich um politische Positionen und nicht um politische Funktionen oder Posten gehe: "Das Team Kärnten ist kein Partner, wenn es darum geht, sämtliche Vorhaben der SPÖ unkritisch zur Kenntnis zu nehmen und in der Regierung wie auch im Landtag kommentarlos durchzuwinken. Was wir den Sozialdemokraten aber anbieten, ist, dass wir wichtige sachpolitische Beschlüsse für die Zukunft mittragen, insbesondere was die essenziellen Bereiche Sozialpolitik und Armutsbekämpfung betreffen. Was wir vor der Wahl gesagt haben, gilt für uns auch nach der Wahl."