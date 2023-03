Am Vormittag war die FPÖ auf Einladung der SPÖ als stimmenstärkste Partei bei Sondierungsgesprächen für eine Koalition. Ab Abend tagten die Parteigremien und die Blauen bereiteten sich mit ihren Entscheidungen personell auf die Oppositionsrolle vor. Wobei es das Ziel bleibe, in die Landesregierung und damit Koalition zu kommen, wie Parteichef Erwin Angerer informierte. Man sei weiter gesprächsbereit, hieß es in Richtung SPÖ. Man will sich offensichtlich mit den Roten gut stellen. Denn laut Angerer lehnt die FPÖ vorerst eine von ÖVP-Chef Martin Gruber angekündigte Einladung zu Gesprächen über eine Dreierkoalition ab. „Solange die SPÖ versucht, eine Regierung zu bilden, führen wir keine Parallelgespräche. Wir wollen nicht als Spielball verwendet werden“, so Angerer. Es sei "komisch, wenn der Dritte einladet", kam Kritik an der ÖVP.

Präsidentensitz für Staudacher

Angerer, der vom Nationalrat in den Landtag wechselt, wird Klubobmann im Landtag, Gernot Darmann (bis jetzt Klubobmann) wird sein Vize, Christoph Staudacher (gleich wie Angerer aus dem Bezirk Spittal) wird Zweiter Landtagspräsident. Die weiteren Mandatare im neunköpfigen, rein männlichen FPÖ-Klub sind Erwin Baumann, Maximilian Linder, Josef Ofner, Dietmar Rauter, Michael Reiner und Harald Trettenbrein. Isabella Theuermann wird Bundesrätin. Für den Fall einer Regierungskoalition würde Angerer Landesrat ("wenn meine Leute es wollen"), dann würde Theuermann ein Landtagsmandat erhalten - und der neunköpfige FPÖ-Landtagsklub hätte zumindest eine Frau in den Reihen. Der bisherige FPÖ-Bundesrat Josef Ofner wird (statt Theuermann) auch Generalsekretär der Partei. Diskussionen in den Parteigremien hat es gegeben. Denn drei Bezirke, Klagenfurt-Land, Völkermarkt und Hermagor bleiben ohne Mandate. Sie sind weder im Nationalrat noch im Landtag vertreten.

So geht es weiter

Am Donnerstag sondiert die SPÖ mit der ÖVP, am Freitag mit dem Team Kärnten. Am Wochenende bewertet die SPÖ, ob und mit wem es nächste Woche vertiefende Gespräche geben soll, erst danach folgen Koalitionsverhandlungen.