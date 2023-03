Ergebnisoffen in alle Gespräche will das Team Kärnten bei den Sondierungen zur Bildung einer Regierungskoalition gehen. Am Freitag trifft man auf Peter Kaiser und die SPÖ, am Montag auf Martin Gruber und die ÖVP. Mittwochabend wurde in Spittal das Sondierungsteam fixiert. Neben Klubobmann Gerhard Köfer werden Pressesprecher Thomas Fian, Ex-Uni-Rektor HC Mayr, Anwalt Christian Puswald, Landtagsabgeordnete Marina Koschat-Koreimann und Evelyn Köfer dabei sein. Den fünften und letzten offenen Sitz wird Karl Markut, Bürgermeister von St. Georgen im Lavanttal, besetzen. Das wurde im Parteivorstand einstimmig beschlossen. René Cerne geht damit leer aus.

"Wenn sich zwei gefunden haben, dann kann es mit einer Regierung relativ schnell gehen. Das habe ich schon 2018 erlebt", sagt Köfer. Das Team Kärnten werde jede Regierungskonstellation akzeptieren, Querschüsse soll es keine geben. Präferiertes Modell, auch wenn man die SPÖ und Kaiser nicht ausschließt, bleibe eine Dreiervariante mit FPÖ und ÖVP.