Die Kärntner Landtagswahl ging für Peter Kaiser nicht so aus, wie erwartet: Ein Minus von neun Prozent ließen den 64-jährigen am Wahlabend geknickt zurück.

Dabei ist der Sozialdemokrat in seiner Körpersprache eigentlich sehr stringent. In der Regel ist er korrekt, vermittelt Sachlichkeit, wie Körpersprache-Experte Stefan Verra in seiner Video-Analyse erklärt. Gleichzeitig fehle es ihm aber an der emotionalen Ansprache der Leute. "Er ist ein Anti-Haider", bringt es Verra im Video auf den Punkt.