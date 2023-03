51.549 Stimmen und es wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Nicht verhallende Sprechchöre, ein eigens eilig zur Party angereister Bundeskanzler und alkohol- und freudetrunkene Funktionäre in der Klagenfurter Osterwitzgasse. Das unerwartete ÖVP-Fest am Sonntagabend ließ keine Wünsche offen. "Oh, wie ist das schön! So was hat man lange nicht gesehen", wurde gesungen. Aus Sicht der ÖVP faktisch absolut richtig. Man durfte tatsächlich lange Zeit nicht mehr jubeln. Doch wie muss da erst eine Partei feiern, die 117.797 und damit deutlich mehr als doppelt so viele Stimmen auf sich vereinen konnte?