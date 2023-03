"Keine Debatte über Kaiser: Einen Besseren haben wir nicht"

Schock in SPÖ-Reihen nach dem Minus-neun-Prozent-Ergebnis bei Landtagswahl ist groß. Kritik an Wahlkampfstrategien, nicht aber an Peter Kaiser. Erste Rufe nach frischem Wind, inhaltlich und personell. Brisanz vor Parteisitzung am Dienstag.