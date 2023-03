Man ist zwar weiter und unangefochten auf Platz eins. Doch der Schock sitzt in den roten Reihen tief, mit einem Minus-neun-Prozent-Ergebnis bei der Landtagswahl am Sonntag hat man intern offensichtlich nicht gerechnet. Am Montag hat Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser sich mit engsten Vertrauten besprochen. Dienstag um 10 Uhr trat der Parteivorstand zusammen. Rund 40 Personen, die wichtigsten Akteure der Partei. In erster Linie werde das Wahlergebnis analysiert heißt es, was im Wahlkampf schief gelaufen ist. Doch es geht auch um die Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien, um Themen - und wohl auch um Personelles. Peter Kaiser, seit zehn Jahren im Amt und erfolgsverwöhnt, ist sichtbar tiefst betroffen vom Wahlergebnis ("so haben wir ihn noch nie gesehen'", sagen enge Vertraute), nahm die gesamte Verantwortung auf sich; was manche in der Partei nicht verstehen können, habe doch auch die Bundespartei mit den Debatten um Parteichefin Pamela Rendi Wagner mit Anteil am Minusergebnis.