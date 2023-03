Nach der Wahl ist vor den Koalitionsverhandlungen und den Fristen, die jetzt für den neuen Landtag einzuhalten sind. Wie geht es konkret weiter? Diese Woche tagen die Gremien der Parteien. Zur Analyse des Wahlergebnisses, zur Klärung, wer welches Mandat besetzt, wer gehen muss, zur Festlegung der Positionen für Koalitionsgespräche, zum Formieren der Verhandlungsteams. Der SPÖ-Parteivorstand tagt am Dienstag. Das ÖVP-Präsidium trifft sich heute, Montag, der Parteivorstand am Dienstag. In der FPÖ tagt der Parteivorstand am Mittwoch. Der Montag nach der Wahl, der "blaue Montag" wird als sitzungsfrei beibehalten.