Die SPÖ verfehlt laut der aktuellen Hochrechnung mit 39,2 Prozent knapp das Wahlziel ihres Spitzenkandidaten. Kaiser wollte – nach fast 48 Prozent bei der Landtagswahl 2018 – diesmal einen "Vierer vorne" sehen. "Wir gehen davon aus, dass unser Wahlziel noch erreichbar ist. Wir sind wieder als Erster durch das Ziel gegangen", sagt Andreas Sucher, Landesgeschäftsführer der SPÖ, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Die FPÖ mit Parteichef Erwin Angerer legt von 23 Prozent bei der Landtagswahl 2018 auf jetzt 24,5 Prozent zu. Er zeigt sich über den Zuwachs "sehr zufrieden" und über das ÖVP-Ergebnis überrascht. Angerer gratulierte im ORF-Interview ÖVP-Parteichef Martin Gruber. Der in Umfragen vorhergesagte Absturz der ÖVP (2018: 15,5 Prozent) blieb nämlich aus. Die Partei kommt in der aktuellen Hochrechnung auf 17,4 Prozent.

Das Match um Platz 3 geht damit überraschenderweise nicht an das Team Kärnten, dem in Umfragen prophezeit wurde, dass es die ÖVP überholen könnte. Die Bewegung mit dem Spittaler Bürgermeister Gerhard Köfer an der Spitze steigert sich "nur" auf 9,8 Prozent (2018 waren 5,7 Prozent). "Wir haben einen dynamischen und frischen Wahlkampf gemacht. Köfer hat uns alle mitgezogen", sagt Partei-Vize Marina Koschat-Koreimann in einem ersten Statement. "Wir werden uns für nichts verkaufen. Ob wir eine Oppositionspartei sind oder in die Regierung gehen, wir bleiben bei unseren Positionen."

Neos und Grüne ohne Chance

Die Grünen (3,7 Prozent), die bei der Wahl 2018 aus dem Landtag geflogen sind, schaffen den Einzug in den Landtag nicht. Genau wie Neos (2,4 Prozent) und Vision Österreich (2,4 Prozent), die aufgrund der Schwankungsbreite keine Chance mehr auf den Einzug haben.

Die Hochrechnung hat eine Schwankungsbreite von 0,8 Prozent. Es sind 50 Prozent der Stimmen und 98 von 132 Gemeinden ausgezählt.