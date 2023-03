Mit wie vielen Prozenten rechnen die Spitzenkandidaten für die Kärntner Landtagswahl eigentlich selbst? Im Rahmen der Elefantenrunde der Kleinen Zeitung haben Chefredakteur Wolfgang Fercher und Wirtschaftsredakteurin Bettina Auer die Frage direkt gestellt. Und das Ergebnis wird so am Wahlsonntag jedenfalls nicht eintreffen - denn in Summe rechnen die Parteien mit weit mehr als 100 Prozent.

Hier der Überblick:

Peter Kaiser (SPÖ): 44,44%

Erwin Angerer (FPÖ): 27,5%

Martin Gruber (ÖVP): 15%

Gerhard Köfer (TK): 12%

Olga Voglauer (Grüne): 7,5%

Janos Juvan (Neos): 6,2%

Alexander Todor-Kostic (VÖ): 7%

Karlheinz Klement (BFK): 5,2%

Karin Peuker (KPÖ): 1,1%

In Summe kommen die Kandidatinnen und Kandidaten also auf 125,94%.

Wer die eigenen Chancen richtig eingeschätzt hat, erfahren Sie am Sonntag ab 15:45 in einer Live-Sendung auf www.kleinezeitung.at

Für jene, die noch eine Entscheidungshilfe brauchen: Auf Einladung der Kleinen Zeitung haben die Spitzenkandidaten fast zwei Stunden lang ausführlich und sachlich diskutiert. Hier die Nachschau der Diskussion: