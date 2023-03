Die Meinungen der Politik zu Windrädern wurden im Kärntner Landtagswahlkampf bereits mehrfach abgefragt. So sind Grüne und Neos klar dafür. Auch die ÖVP kann sich Windräder vorstellen, genauso wie die SPÖ oder unter Einschränkungen das Team Kärnten. Auf Zahlen, wie viele es braucht, wollten sich die Spitzenkandidaten nicht festlegen. Die exponierteste Stellung nimmt die FPÖ ein. "Keine Windräder in Kärnten", lautet die Ansage. In der ORF-Elefantenrunde hat Spitzenkandidat Erwin Angerer noch ein Zusatzargument ins Spiel gebracht. "Wir sind nicht in der Lage, in Europa auch nur ein einziges Windrad zu erzeugen. Die kommen alle aus China", sagte Angerer.