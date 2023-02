"Da drüben gibt’s etwas gratis. Das kann ich mir nicht leisten“, sagt eine Standlerin am St. Veiter Bauernmarkt mit Blick auf die Aufbauarbeiten der jungen Garde der ÖVP. 4000 Portionen einer Alternative zu „des Kaisers Schmarren“ werden im Wahlkampf verteilt. Der Wortwitz auf Kosten des Landeshauptmannes kommt an, heißt es. Eine eigene Aktion der Jungen ÖVP, wird klargestellt. Immerhin koaliert man in der Landesregierung ja mit der SPÖ. Weiterführung durchaus erwünscht.