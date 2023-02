Sind es zukünftig auch Personen aus Südamerika, Spanien, Marokko oder Bosnien, die in Kärnten in Pflegeheimen tätig sein werden, weil es hier an Personal fehlt, von Personalnotstand die Rede ist? Deutsche wie österreichische Bundesländer sind dabei, Ausbildung im Ausland anzubieten und dann das Personal ins Land zu holen (so wie es jetzt schon für die 24-Stunden-Betreuung der Fall ist).