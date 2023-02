Alle gegen Gerhard Köfer. So lässt sich die aktuelle Wahlkampfstimmung zusammenfassen. Hintergrund dürften nicht zuletzt auch die guten Umfragewerte des Spittaler Bürgermeisters sein. Im politischen Kärnten fragt man sich schon seit einigen Wochen ratlos, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Die Stilisierung Köfers als "Mann des Volkes gegen die da oben" bekommt offenbar Risse. "Es ist ein heuchlerischer Wahlkampfgag, dass Köfer seine langjährige und mehr als fürstliche Zusatzgage als Parteimanager des 'Stronach-Köfer-Marketingvereins' nun verschleiern will. Laut Transparenzmeldung ist Köfer kein Robin Hood, sondern der Gagen-Kaiser des Landes", sagt mit FPÖ-Kandidatin Isabella Theuermann eine ehemalige Mitstreiterin Köfers.