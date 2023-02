Im Intensivwahlkampf vor den Kärntner Landtagswahlen am 5. März hat die Vision Österreich noch für eine Überraschung sorgen können. Spitzenkoch Hubert Wallner hat sich der Partei von Spitzenkandidat Alexander Todor-Kostic angeschlossen. "Die Zeit ist reif für Veränderungen", sagt der 47-Jährige in einem TikTok-Video. So wie zigtausende Österreicher sei auch er enttäuscht von der Politik. Postenschacher und Freunderlwirtschaft würden derzeit an erster Stelle stehen. "Ich hoffe, wir können auch auf deine Stimme zählen", wirbt Wallner für die Vision Österreich.