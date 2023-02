Just am Faschingsdienstag fand die letzte und damit 112. Sitzung des Regierungsskollegiums in dieser auslaufenden Periode statt. Spaßig war’s nicht, zu ernst und gewichtig waren die Themen: Die Landeshauptleutekonferenz stellt zwei Millionen Euro für Erdbebenopfer in der Türkei bereit, auf Kärnten entfallen 126.000 Euro, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).