428.929 Kärntnerinnen und Kärntner dürfen mitbestimmen, wer in den kommenden fünf Jahren im Landtag sitzen wird. Zwei Wochen vor der Wahl am 5. März hat die Landeswahlbehörde am Montag die offizielle Anzahl der Wahlberechtigten veröffentlicht. Größter Wahlkreis ist der Wahlkreis Klagenfurt mit 119.968 Wahlberechtigten, gefolgt vom Wahlkreis Ost mit 117.583. Im Wahlkreis West sind es 96.902 Wahlberechtigte und im Wahlkreis Villach gibt es 94.476.

Zum Wahlkreis Klagenfurt gehören Klagenfurt (72.813 Wahlberechtigte) und Klagenfurt-Land (47.155), zum Wahlkreis Villach ebenfalls die Stadt (43.866) und der Umlandbezirk (50.610). Der Wahlkreis West umfasst die Bezirke Feldkirchen (23.391), Hermagor (14.101) und Spittal an der Drau (59.410). Zum Wahlkreis Ost gehören die Bezirke St. Veit an der Glan (43.011), Völkermarkt (32.797) und Wolfsberg (41.775).

Bei der Landtagswahl 2018 gab es noch mehr Wahlberechtigte in Kärnten, es waren exakt 434.121. Gewachsen ist der Wahlkreis Klagenfurt (2018: 119.795), geschrumpft ist die Anzahl der Wahlberechtigten in den Wahlkreisen Villach (94.981), Ost (120.194) und West (99.151).

Festgelegt wurde nun auch der offizielle Wahlschluss. Dieser ist am Wahlsonntag um 16 Uhr.