In weniger als zwei Wochen wird in Kärnten ein neuer Landtag gewählt. Die kommende Regierungsmannschaft wird sich mit großen Herausforderungen im Bereich Klimaschutz konfrontiert sehen. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 übt in einem heute erschienenen Bericht deutliche Kritik an der Klimapolitik des Landes. "Kärnten ist das einzige Bundesland, das keine verbindliche Klimastrategie hat. Es gibt zwar Pläne, davon wurde im Landtag aber nichts beschlossen. Die neue Landesregierung muss das ändern", sagt Klima- und Energiesprecherin Viktoria Auer.