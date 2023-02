Kärnten ist anders. Während die FPÖ bei der Landtagswahl in Niederösterreich starke Zugewinne erzielte und in Umfragen auf Bundesebene unter Parteichef Herbert Kickl klar auf Platz eins liegt, stagnieren die Freiheitlichen in Kärnten – freilich auf beachtlichem Niveau. In einer exklusiven Meinungsumfrage, die das Institut „Public Opinion Strategies“ von Peter Hajek im Auftrag der Kleinen Zeitung durchgeführt hat, kommt die FPÖ auf 23 Prozent der Stimmen – das entspricht genau dem Wert der Landtagswahl 2018.